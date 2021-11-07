Симптоми коронавірусу у вакцинованих назвали вчені. Фото: delta-med.com.ua

https://racurs.ua/ua/n162717-symptomy-koronavirusu-u-vakcynovanyh-nazvaly-vcheni.html

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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися, інфікуючи як дорослих, так і дітей. Вчені з Данії повідомили, що вакциновані від COVID-19 також можуть захворіти через так звану проривну інфекцію.

Однак люди, які отримали повний курс вакцинації, набагато легше переносять хворобу та рідше потрапляють до лікарні з ускладненнями. Про це повідомляє Danmarks Radio.

Медики назвали найпоширеніші симптоми у вакцинованих:

нежить,

кашель,

головний біль,

чхання,

біль у горлі.

Фахівці зазначають, що набагато рідше може виникнути висока температура чи втрата нюху. За словами вчених, вакциновані люди можуть зіткнутися з різним ступенем тяжкості коронавірусної інфекції.

Однак ризик важкої форми COVID-19 і можливої ​​смерті все ж набагато нижчий, ніж у тих, хто не проходив вакцинацію.

За словами медиків, у вакцинованих віком від 70 років ефективність вакцини починає знижуватися через півроку після отримання другого щеплення. Однак бустерна доза може значно підвищити рівень захисту від COVID-19.

При цьому лікарі попередили, що щеплені люди можуть безсимптомно переносити COVID-19 та бути переносниками хвороби. У зв’язку з цим потрібно регулярно проходити тестування.

Нагадаємо, експерти стверджують, що антитіла проти SARS-CoV-2 тримаються щонайменше 10 місяців. Однак якщо до людини, яка перехворіла на альфа-штам, потрапить дельта-штам, то імунітету доведеться заново створювати антитіла.

Джерело: Danmarks Radio