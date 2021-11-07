Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Симптоми коронавірусу у вакцинованих назвали вчені. Фото: delta-med.com.ua

Симптоми коронавірусу у вакцинованих назвали вчені

7 лис 2021, 17:27
999

Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися, інфікуючи як дорослих, так і дітей. Вчені з Данії повідомили, що вакциновані від COVID-19 також можуть захворіти через так звану проривну інфекцію.

Однак люди, які отримали повний курс вакцинації, набагато легше переносять хворобу та рідше потрапляють до лікарні з ускладненнями. Про це повідомляє Danmarks Radio.

Медики назвали найпоширеніші симптоми у вакцинованих:

  • нежить,
  • кашель,
  • головний біль,
  • чхання,
  • біль у горлі.

Фахівці зазначають, що набагато рідше може виникнути висока температура чи втрата нюху. За словами вчених, вакциновані люди можуть зіткнутися з різним ступенем тяжкості коронавірусної інфекції.

Однак ризик важкої форми COVID-19 і можливої ​​смерті все ж набагато нижчий, ніж у тих, хто не проходив вакцинацію.

За словами медиків, у вакцинованих віком від 70 років ефективність вакцини починає знижуватися через півроку після отримання другого щеплення. Однак бустерна доза може значно підвищити рівень захисту від COVID-19.

При цьому лікарі попередили, що щеплені люди можуть безсимптомно переносити COVID-19 та бути переносниками хвороби. У зв’язку з цим потрібно регулярно проходити тестування.


Нагадаємо, експерти стверджують, що антитіла проти SARS-CoV-2 тримаються щонайменше 10 місяців. Однак якщо до людини, яка перехворіла на альфа-штам, потрапить дельта-штам, то імунітету доведеться заново створювати антитіла.

Джерело: Danmarks Radio

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів