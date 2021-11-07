Мокрий сніг в Україні спрогнозували синоптики – де очікувати. Фото: Укрінформ

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Погода в Україні в понеділок, 8 листопада, буде прохолодною та похмурою. У центральних областях синоптики прогнозують тривалі дощі.

У Карпатах очікуються помірні дощі, у горах з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний, 5−10 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві прогнозується з мінливою хмарністю, вночі очікується дощ. Температура повітря вночі опуститься до 4−5°, а вдень підніметься до 8−10°.

Погода у Львові буде похмурою та з дощем. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6°, а вдень піднімуться до 9° тепла.

Погода в Харкові очікується без опадів. Вночі буде 6−7° вище нуля, а вдень — 10−11° з познакою плюс.

Погода в Одесі прогнозується дощова та похмура. Вночі температура повітря очікується 8−10°, вдень підніметься до 14−15°.

Геомагнітна обстановка в Україні буде відносно спокійною, можливі невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo