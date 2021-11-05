Дату приходу морозів до України назвали синоптики. Фото: flickr.com

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Ракурс

Похолодання та морози прийдуть в Україну у листопаді.

До 10 листопада в країні очікується відносно тепла погода. Синоптики обіцяють вдень від 5° тепла до 15° вище нуля за Цельсієм. Холодати почне з початку наступного тижня, 10−11 листопада. До 14 листопада температура повітря суттєво знизиться — до 2° вдень, а вночі місцями до 5° морозу. Про це повідомляє Gismeteo.

Також наступного тижня в Україні обіцяють дощі, а подекуди й мокрий сніг. Не виключають метеорологи, що в деякі дні буде дути сильний вітер, швидкість поривів прогнозують до 15 м/с.

Нагадаємо, українські синоптики обіцяли, що перший сніг в Україні можна буде побачити вже на початку наступного тижня — 9−11 листопада. Метеорологи прогнозували, що вночі температура повітря може опуститися до 5° нижче нуля. Снігову погоду повідомляли у низці західних, північних та східних областей.