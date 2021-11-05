Дату прихода морозов в Украину назвали синоптики. Фото: flickr.com

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Ракурс

Похолодание и морозы придут в Украину в ноябре.

До 10 ноября в стране ожидается относительно теплая погода. Синоптики обещают днем от 5° тепла до 15° выше нуля по Цельсию. Холодать начнет с начала следующей недели 10−11 ноября. До 14 ноября температура воздуха существенно снизится — до 2° днем, а ночью местами до 5° мороза. Об этом сообщает Gismeteo.

Также на следующей неделе в Украине обещают дожди, а кое-где и мокрый снег. Не исключают метеорологи, что в некоторые дни будет дуть сильный ветер, скорость порывов прогнозируют до 15 м/с.

Напомним, украинские синоптики обещали, что первый снег в Украине можно будет увидеть уже в начале следующей недели — 9−11 ноября. Метеорологи прогнозировали, что ночью температура воздуха может опуститься до 5° ниже нуля. Снежную погоду сообщали в ряде западных, северных и восточных областей.