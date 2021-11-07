Чи можуть звільнити невакцинованих українців, розповіла юрист. Фото: Dragonimages/Depositphotos

https://racurs.ua/ua/n162715-chy-mojut-zvilnyty-nevakcynovanyh-ukrayinciv-rozpovila-uryst.html

Ракурс

Обов’язкова вакцинація від коронавірусу в Україні передбачена для людей певних професій. Працівники, які відмовляються робити щеплення, будуть усунені від роботи.

Очільниця комітету з трудового права Асоціації адвокатів України Надія Загрія розповіла, що така процедура є цілком законною. Про це повідомляє видання «Обозреватель».

Юрист пояснила, що згідно зі статтею 12 закону України «Про захист населення від інфекційних захворювань», обов’язковій вакцинації підлягають працівники, які контактують з великою кількістю людей.

Міністерство охорони здоров’я ухвалило відповідну постанову, тому усунення від роботи невакцинованих працівників не суперечить законодавству.

Крім того, юрист нагадала, що працівники втратять зарплату під час відсторонення. Також не буде враховуватися стаж роботи.

Натомість звільнення відсторонених співробітників є порушенням законодавства. У Держслужбі праці запевнили, що звільняти невакцинованих не будуть, а після закінчення карантину люди продовжать працювати.

«Ракурс» повідомляв, що відмова від вакцинації проти коронавірусу для деяких українців означає відсторонення від роботи. Відповідний наказ набуває чинності з 8 листопада.

Джерело: «Обозреватель»