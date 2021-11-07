Андрій Шевченко офіційно став головним тренером італійського клубу

Андрій Шевченко став головним тренером італійського клубу. Фото: Твіттер

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Ракурс

Андрій Шевченко, колишній головний тренер національної збірної України з футболу, офіційно отримав нову роботу. Він став новим головним тренером італійського клубу «Дженоа».

Контракт із 45-річним тренером підписаний до 30 червня 2024 року. Про це йдеться на офіційному сайті італійського клубу.

За інформацією ЗМІ, Шевченко зароблятиме 1,8 млн євро на рік без врахування бонусів. У тренерському штабі Шевченка працюватиме і його колишній помічник по збірній Україні — Мауро Тассотті.

Робота з «Дженоа» — перший досвід для Шевченка у клубному футболі. З 2016 року по 2021 рік він працював тренером збірної України, а до цього не мав досвіду самостійної роботи.

Під керівництвом Шевченка збірна України вийшла на чемпіонат Європи-2020 та потрапила до чвертьфіналу.

Загалом Шевченко лише другий український тренер в історії, що працюватиме в клубах топ-5 чемпіонатів Європи. Першим був Віктор Скрипник, який очолював німецький «Вердер».

Першим офіційним матчем Шевченка у статусі головного тренера Дженоа стане домашній поєдинок проти «Роми», яку очолює Жозе Моурінью — екс-наставник українця в «Челсі». Гра запланована на 21 листопада.

Нагадаємо, раніше Андрій Шевченко заявив, що не хотів йти зі збірної, але з ним не продовжили контракт і навіть не обговорили це питання. За його словами, він намагався заговорити з президентом Української асоціації футболу про продовження контракту, але глава УАФ Андрій Павелко заявив, що не готовий це обговорювати.