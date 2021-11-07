Андрей Шевченко официально стал главным тренером итальянского клуба. Фото: Твиттер

https://racurs.ua/n162714-andrey-shevchenko-oficialno-stal-glavnym-trenerom-italyanskogo-kluba.html

Ракурс

Андрей Шевченко, бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу, официально получил новую работу. Он стал новым главным тренером итальянского клуба «Дженоа».

Контракт с 45-летним тренером подписан до 30 июня 2024 года. Об этом говорится на официальном сайте итальянского клуба.

По информации СМИ, Шевченко будет зарабатывать 1,8 млн. евро в год без учета бонусов. В тренерском штабе Шевченко будет работать и его бывший помощник по сборной Украины — Мауро Тассотти.

Работа с «Дженоа» — первый опыт для Шевченко в клубном футболе. С 2016 года по 2021 год он работал тренером сборной Украины, а до этого не имел опыта самостоятельной работы.

Под руководством Шевченко сборная Украины попала на чемпионат Европы-2020 и пробилась в четвертьфинал.

К слову, Шевченко лишь второй украинский тренер в истории, который будет работать в клубах топ-5 чемпионатов Европы. Первым был Виктор Скрипник, возглавлявший немецкий «Вердер».

Напомним, ранее Андрей Шевченко заявил, что не хотел уходить из сборной, но с ним не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос. По его словам, он пытался заговорить с президентом Украинской ассоциации футбола о продлении контракта, но глава УАФ Андрей Павелко заявил, что не готов это обсуждать.