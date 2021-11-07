«Красная» зона в Луцке – как будет работать общественный транспорт. Фото: volynua.com

https://racurs.ua/n162713-krasnaya-zona-v-lucke-kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport.html

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В Луцке «красная» зона карантина начнет действовать с понедельника, 8 ноября. Несмотря на усиление карантинных ограничений, общественным транспортом смогут ездить и невакцинированные граждане.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Члены комиссии обсудили ситуацию по введению ограничений в зоне красного уровня эпидемиологической опасности.

На заседании решили не ограничивать проезд пассажиров в общественном транспорте городской территориальной общины.

Пассажиры могут не предъявлять COVID-сертификат, отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавируса. Однако нужно придерживаться других карантинных ограничений — пользоваться масками или респираторами.

Напомним, усиленный карантин в Волынской области заработает уже с понедельника, 8 ноября. На Волыни превышены показатели по уровню госпитализации и загруженности кроватей с кислородом. Уровень госпитализации при норме 60 на 100 тыс. населения составляет 99%. Загруженность кроватей с кислородом при норме 65% составляет 67%.