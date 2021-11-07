Гиена. Фото: Facebook

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В США гиены впервые заболели коронавирусом. Инцидент произошел в зоопарке Денвера.

Вирус обнаружили сразу у двух представителей хищного вида. Об этом зоопарк сообщил на своей странице в Facebook.

Инфекцией заразились гиена Нгози, которой 22 года, и Кибо, которой 23 года. Результаты подтвердили в лаборатории ветеринарной диагностики университета штата Колорадо в Форт-Коллинзе, а также в лаборатории Национальной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США.

По словам персонала зоопарка, у обоих животных очень легкие симптомы, включая небольшую вялость, выделения из носа и периодический кашель. Отмечается, что гиены в целом очень выносливые животные и устойчивы к сибирской язве, бешенству и чумке.

Между тем, другие животные в зоопарке, у которых за последние недели был обнаружен COVID-19, либо уже полностью выздоровели, либо находятся на пути к полному выздоровлению.

Два наших тигра — Юрий и Никита — избавились от вируса и вернули себе нормальное здоровье, а все наши 11 львов либо полностью выздоровели, либо демонстрируют снижение уровня вируса. На основании многочисленных отчетов теперь мы знаем, что многие виды могут быть восприимчивы к COVID-19, — говорят в зоопарке.

Напомним, ранее мы сообщали, что африканский парк Серенгети, который является домом для множества видов животных, показал семью леопардов с детенышами Mzuri и Dada, а также гиену Zalika, которая охотилась на малышей.