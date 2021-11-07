Саакашвили. Фото: RT

https://racurs.ua/n162711-saakashvili-otkajetsya-ot-dobavok-posle-slitogo-video-gde-on-yakoby-est-video.html

Ракурс

Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии и украинский политик, назвал «абсурдным» видео, обнародованное Министерством юстиции Грузии.

На нем политик якобы ест детское питание и пьет соки во время объявленной им голодовки в тюрьме. Об этом сам политик сообщил в своем Facebook.

Он объяснил, что принимает лекарства в различных формах — таблеток и жидкостей, а есть разрешено только в камерах.

Я неоднократно говорил, что получаю добавки с минералами и микроэлементами, прописанные врачами в медицинском центре, которые необходимы для снижения веса, пульса, частоты сердечных сокращений и поддержания минимального уровня глюкозы. В медкабинет есть никто не ходит, там лечатся пациенты, — заявил Саакашвили.

Он подчеркнул, что не нарушал норм голодовки, и то, что он получал на приеме у врача, не является питанием.

В свете всего вышесказанного, я больше не буду принимать какие-либо добавки с утра субботы, на что я дал свое письменное согласие. Теперь мое состояние ухудшается с каждым днем и, вероятно, все будет развиваться еще быстрее. Однако моя вера, вера в победу и свободу, неисчерпаемы, — заявил Саакашвили.

Напомним, ранее мы сообщали, что Михаил Саакашвили якобы получает разные виды каш и натуральные соки в тюрьме в Грузии, где он находится после задержания в Тбилиси в начале октября.