Саакашвили не голодает, уверяют в Минюсте Грузии

Михаил Саакашвили (в центре), фото: «Думская»

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Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и украинский политический деятель, получает разные виды каш и натуральные соки в тюрьме в Грузии, где он находится после задержания в Тбилиси в начале октября,

Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, сообщает издание IPN.

Министр уверяет, что адвокаты Саакашвили распространяют ложную информацию и на самом деле состояние здоровья экс-президента стабильное.

Эти люди распространяют ложную информацию об исправительном учреждении и пытаются ввести в заблуждение общественность. Кроме Саакашвили, в этом учреждении есть и другие заключенные, у них есть члены семьи, обеспокоенные этой информацией, — подчеркнул Брегадзе. — На основе информации, проверенной у врачей, могу сказать, что его состояние здоровья стабильное и в пределах нормы.

По словам Брегадзе, Саакашвили приобрел определенные продукты спустя два дня после получения банковской карты в тюрьме. Впоследствии он отказался от этих продуктов, но спустя некоторое время снова согласился и добровольно получил как каши, так и натуральные соки.

Он продолжает принимать лекарства, которые прописали врачи. Каждое наше слово подкреплено доказательствами и фактами, мы говорим только на основе фактов, — сказал чиновник.

В то же время, врач Саакашвили Нико Кипшидзе в эфире телеканала «Украина 24» вчера, 5 ноября, заявил, что состояние экс-президента ежедневно ухудшается — у него, в частности, начались проблемы с глазом и ухом.

По словам Кипшидзе, 5 ноября в отношении Саакашвили проходил экстренный консилиум с участием невропатолога, а также специалиста по критической медицине.

Осмотрели больного, потом оказалось, что нам нужен офтальмолог-консультант, потому что у него проблема с глазом. Также у него проблемы с ухом, — рассказал медик. — Так получается, что у нас сегодня около 11 консультантов, которые должны ходить в тюрьму и смотреть больного.



Он подчеркнул, что к Саакашвили консультанты приходят с «чистыми руками» — у них нет специальных устройств, которые помогли бы поставить диагноз и лечить больного.

Источник: IPN, «Украина 24»