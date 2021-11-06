Саакашвілі не голодує, запевняють у Мін’юсті Грузії

Михайло Саакашвілі (в центрі), фото: «Думская»

https://racurs.ua/ua/n162678-saakashvili-ne-goloduie-zapevnyaut-u-min-usti-gruziyi.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії та український політичний діяч, отримує різні види каш та натуральні соки у в’язниці в Грузії, де він перебуває після затримання в Тбілісі на початку жовтня.

Про це заявив міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе, повідомляє видання IPN.

Міністр запевняє, що адвокати Саакашвілі поширюють неправдиву інформацію і насправді стан здоров’я екс-президента стабільний.

Ці люди поширюють неправдиву інформацію про виправну установу та намагаються ввести в оману громадськість. Крім Саакашвілі, у цій установі є й інші ув’язнені, у них є члени сім’ї, які стурбовані цією інформацією, — наголосив Брегадзе. — На основі інформації, перевіреної у лікарів, можу сказати, що його стан здоров’я стабільний і в межах норми.

За словами Брегадзе, Саакашвілі придбав певні продукти через два дні після отримання банківської картки у в’язниці. Згодом він відмовився від цих продуктів, але через деякий час знову погодився і добровільно отримав як каші, так і натуральні соки.

Він продовжує приймати ліки, які прописали лікарі. Кожне наше слово підкріплено доказами та фактами, ми говоримо лише на основі фактів, — запевнив чиновник.

Водночас лікар Саакашвілі Ніко Кіпшидзе в ефірі телеканалу «Україна 24» вчора, 5 листопада, заявив, що стан екс-президента щодня погіршується — у нього, зокрема, почалися проблеми з оком і вухом.

За словами Кіпшидзе, 5 листопада щодо Саакашвілі відбувався екстрений консиліум за участю невропатолога, а також фахівця з критичної медицини.

Оглянули хворого, потім виявилося, що нам потрібен консультант офтальмолог, тому що у нього проблема з оком. Також у нього проблеми з вухом, — розповів медик. — Так виходить, що у нас сьогодні близько 11 консультантів які повинні ходити у в’язницю і дивитися хворого.



Він наголосив, що до Саакашвілі консультанти приходять з «чистими руками» — у них немає спеціальних пристроїв, які б допомогли поставити діагноз і лікувати хворого.

Джерело: IPN, «Україна 24»