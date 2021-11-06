Петро Порошенко, фото: twitter.com/poroshenko

https://racurs.ua/ua/n162677-poroshenko-rozpoviv-chy-planuie-balotuvatysya-na-nastupnyh-prezydentskyh-vyborah.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, наразі не прийняв рішення щодо участі в наступних виборах глави держави.

На його думку, вирішувати це питання має український народ. Про це Порошенко заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Це залежатиме не від мене, а від людей. І ось тоді, коли люди вирішать, тоді я прийму рішення. Зараз я такого рішення не прийняв, — наголосив він.

За словами Порошенка, посада президента є «кризою кар'єрного зростання».

Ти вже був усім, — наголосив він. — Моя мотивація — не посади. Моя мотивація — зберегти й розвинути ті реформи, ту швидкість, яку набрала Україна в руху до НАТО та ЄС. Сьогодні, на жаль, влада вдарила по гальмах.

Порошенко також зазначив, що йому «дуже приємні» результати нещодавніх соціологічних опитувань, котрі демонструють значне зменшення різниці між ним та чинним президентом Володимиром Зеленським.

Водночас він наголосив, що слід дивитися не на цифри рейтингів, а на те, що вони показують.