Віктор Ляшко, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n162676-prychynu-vysokoyi-smertnosti-vid-koronavirusu-v-ukrayini-nazvav-lyashko.html

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Віктор Ляшко, міністр охорони здоров’я, назвав причину високих показників летальності від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні порівняно з іншими країнами світу.

За його словами, це пов’язано з тим, що низка країн світу, на відміну від України, вже пройшли пік захворюваності. Про це Ляшко заявив на зустрічі з журналістами, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Підйом захворюваності, хвилі, відбуваються в різних країнах по-різному, — наголосив він.

Зокрема, у Франції підйом захворюваності спостерігався два місяці тому, наголосив міністр.

Якщо ми хочемо порівнювати, то потрібно перераховувати на певну кількість населення, наприклад, на 10 тис. або кількість інфікованих. І слід порівнювати з тими країнами, які в той момент також мають підйом захворюваності, — зазначив він.

Водночас міністр визнав, що кількість летальних випадків в Україні дійсно є високою. Проте Ляшко наголошує, що формування такої статистики в кожній країні може відрізнятися.

Так, в Україні в неї вносять будь-який летальний випадок, що трапився з людиною, у якої був лабораторно підтверджений коронавірус.

Це не означає, що людина померла саме від коронавірусу, — наголошує Ляшко. — Він (COVID — ред.) міг бути як основним захворюванням, що спричинило смерть, так і при супутніх захворюваннях. Тому і ми говоримо, що ця кількість летальних випадків у людей з коронавірусом — не внаслідок, не через.

Міністр уточнив, що є ще інший показник — смертність, за якою Україна має середню динаміку.

Нагадаємо, в Україні останнім часом щодня фіксуються сотні летальних випадків серед хворих на COVID-19.

Джерело: «РБК-Україна»