Виктор Ляшко, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n162676-prichinu-vysokoy-smertnosti-ot-koronavirusa-v-ukraine-nazval-lyashko.html

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Виктор Ляшко, министр здравоохранения, назвал причину высоких показателей летальности от коронавирусной болезни COVID-19 по сравнению с другими странами мира.

По его словам, это связано с тем, что ряд стран мира, в отличие от Украины, уже прошли пик заболеваемости. Об этом Ляшко заявил на встрече с журналистами, сообщает агентство «РБК-Украина».

Подъем заболеваемости, волны, происходят в разных странах по-разному, — подчеркнул он.

В частности, во Франции подъем заболеваемости наблюдался два месяца назад, подчеркнул министр.

Если мы хотим сравнивать, то нужно пересчитывать на определенное количество населения, например на 10 тыс. или количество инфицированных. И следует сравнивать с теми странами, которые в тот момент также имеют подъем заболеваемости, — отметил он.

В то же время министр признал, что количество летальных исходов в Украине действительно высоко. Однако Ляшко подчеркивает, что формирование такой статистики в каждой стране может отличаться.

Так, в Украине в нее вносят любой летальный случай, случившийся с человеком, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус.

Это не значит, что человек умер именно от коронавируса, — отмечает Ляшко. — Он (COVID — ред.) мог быть как основным заболеванием, повлекшим смерть, так и при сопутствующих заболеваниях. Поэтому и мы говорим, что это количество летальных исходов у людей с коронавирусом — не вследствие, не по причине.

Министр уточнил, что есть еще другой показатель — смертность, по которой у Украины средняя динамика.

Напомним, в Украине в последнее время ежедневно фиксируются сотни летальных исходов среди больных COVID-19.

Источник: «РБК-Украина»