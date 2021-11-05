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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Полтавская ОГА

Зеленский изменил состав СНБО — детали

5 ноя 2021, 23:03
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Владимир Зеленский, президент Украины, изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в президентском указе № 569/2021 от 5 ноября 2021 года, опубликованном на сайте Офиса президента.

Согласно этому указу, из состава СНБО выводятся экс-чиновники, которые недавно были уволены с должностей в Кабмине:

  • Алексей Любченко — экс-министр экономики;
  • Андрей Таран — бывший министр обороны;
  • Олег Уруский — бывший министр по развитию стратегических отраслей промышленности.

В состав СНБО включены:


  • Павел Рябикин — министр по стратегическим отраслям промышленности;
  • Юлия Свириденко — первый вице-премьер-министр — министр экономики;
  • Алексей Резников — министр обороны.

Другим президентским указом — № 568/2021 — Резникова освобождают от исполнения обязанностей первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Временно исполнение этих обязанностей возлагается на Андрея Костина — члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам.

Источник: Ракурс


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