Владимир Зеленский, фото: Полтавская ОГА

https://racurs.ua/n162675-zelenskiy-izmenil-sostav-snbo-detali.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом говорится в президентском указе № 569/2021 от 5 ноября 2021 года, опубликованном на сайте Офиса президента.

Согласно этому указу, из состава СНБО выводятся экс-чиновники, которые недавно были уволены с должностей в Кабмине:

Алексей Любченко — экс-министр экономики;

Андрей Таран — бывший министр обороны;

Олег Уруский — бывший министр по развитию стратегических отраслей промышленности.

В состав СНБО включены:

Павел Рябикин — министр по стратегическим отраслям промышленности;

Юлия Свириденко — первый вице-премьер-министр — министр экономики;

Алексей Резников — министр обороны.

Другим президентским указом — № 568/2021 — Резникова освобождают от исполнения обязанностей первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Временно исполнение этих обязанностей возлагается на Андрея Костина — члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам.