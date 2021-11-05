Володимир Зеленський, фото: Полтавська ОДА

https://racurs.ua/ua/n162675-zelenskyy-zminyv-sklad-rnbo-detali.html

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Володимир Зеленський, президент України, змінив склад Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Про це йдеться в президентському указі № 569/2021 від 5 листопада 2021 року, опублікованому на сайті Офісу президента.

Згідно з цим указом, зі складу РНБО виводяться екс-посадовці, яких нещодавно було звільнено з посад у Кабміні:

Олексій Любченко — екс-міністр економіки;

Андрій Таран — колишній міністр оборони;

Олег Уруський — колишній міністр з питань розвитку стратегічних галузей промисловості.

Натомість до складу РНБО включені:

Павло Рябікін — міністр з питань стратегічних галузей промисловості;

Юлія Свириденко — перший віце-прем'єр-міністрй — міністр економіки;

Олексій Резніков — міністр оборони.

Іншим президентським указом — № 568/2021 — Резнікова звільняють від виконання обов’язків першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі.

Тимчасово виконання цих обов’язків покладається на Андрія Костіна — члена делегації, представника України в робочій групі з політичних питань.