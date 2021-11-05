Чи призводять відеоігри до насильства в реальному житті, встановили учені

Учені не виявили зв’язку між насильницькими відеоіграми та до насильства в реальному житті, фото: Event.ru

https://racurs.ua/ua/n162674-chy-pryzvodyat-videoigry-do-nasylstva-v-realnomu-jytti-vstanovyly-ucheni.html

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ЗМІ та широка громадськість часто пов’язують насильницькі відеоігри з насильством у реальному житті. Дискусія на цю тему загалом загострюється після масових публічних розстрілів, багато хто пов’язує ці трагічні інциденти з впливом жорстоких відеоігор.

Учені з Лондонського університету, проаналізувавши дані з США, дослідили, чи впливає випуск нових відеоігор з насильством на агресивну поведінку дітей. Дослідження зосередило увагу на хлопчиках віком від восьми до 18 років — групі, яка найчастіше грає у відеоігри з насильством. Про це повідомляє видання EurekAlert.

Учені вивчили вплив жорстоких відеоігор на два види насильства:

агресію проти інших людей;

руйнування речей/майна.

Дослідники використали економетричні методи, які дозволяють виявити ймовірні причинно-наслідкові ефекти таких відеоігор на насильство, а не лише асоціації.

В результаті не було виявлено доказів того, що після виходу нової жорстокої відеоігри збільшується рівень насильства щодо інших людей. Проте батьки повідомляли, що діти найчастіше руйнують речі після гри у відеоігри з насильством.

У сукупності ці результати говорять про те, що жорстокі відеоігри можуть збуджувати дітей, але це збудження не виливається в насильство проти інших людей — саме цей вид насильства нас найбільше хвилює, — зазначають дослідники.

На думку учених, такі результати можна пояснити тим, що діти грають у відеоігри зазвичай вдома, де можливості для участі в насильстві нижчі.

Тому політика, яка запроваджує обмеження на продаж відеоігор неповнолітнім, навряд чи знизить рівень насильства, — наголошують дослідники.

Джерело: EurekAlert