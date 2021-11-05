Разумков назвав депутатів, які увійдуть до його міжфракційного об'єднання

Дмитро Разумков, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n162673-razumkov-nazvav-deputativ-yaki-uviydut-do-yogo-mijfrakciynogo-obiednannya.html

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Дмитро Разумков, колишній спікер Верховної Ради, анонсував створення нового міжфракційного об'єднання під назвою «Розумна політика».

За його словами, членами цього об'єднання на перших порах стануть 25 народних депутатів, які, зокрема, не голосували за його відставку з посади голови Верховної Ради. Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу «Наш».

Станом на сьогодні це 25 колег, — заявив Разумков. — Це ті люди, які дотримуються принципів, яких важко було зламати і Офісу президента під час голосування за мою відставку. Але я впевнений, що це не межа, і люди будуть приєднуватись.



Разумков зазначив, що серед депутатів, які увійдуть до складу — кілька членів «Слуги народу» та «Батьківщини» та позафракційні депутати. Зокрема, йдеться про таких депутатів:

Неллі Яковлєва (фракція «Слуга народу»);

Василь Мокан («Слуга народу»);

Артем Дмитрук («Слуга народу»);

Олег Воронько («Слуга народу»);

Людмила Буймістер (позафракційний депутат, яку нещодавно виключили зі «Слуги народу»);

Андрій Ніколаєнко («Батьківщина»).

Нагадаємо, Разумков нещодавно прокоментував заяву голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка про можливість позбавлення екс-спікера депутатського мандата.