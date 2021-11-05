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Ракурс
Дмитрий Разумков, фото: «24 канал»

Разумков назвал депутатов, которые войдут в его межфракционное объединение

5 ноя 2021, 22:25
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Дмитрий Разумков, бывший спикер Верховной Рады, анонсировал создание нового межфракционного объединения под названием «Разумная политика».

По его словам, членами этого объединения на первое время станут 25 народных депутатов, которые, в частности, не голосовали за его отставку с должности главы Верховной Рады. Об этом Разумков заявил в эфире телеканала «Наш».

По состоянию на сегодняшний день это 25 коллег, — заявил Разумков. — Это те люди, которые придерживаются принципов, которые тяжело было сломать и Офису президента во время голосования за мою отставку. Но я уверен, что это не предел, и люди будут присоединяться.


Разумков отметил, что среди депутатов, которые войдут в состав, — несколько членов «Слуги народа» и «Батькивщины» и внефракционные депутаты. В частности, речь идет о таких депутатах:

  • Нелли Яковлева (фракция «Слуга народа»);
  • Василий Мокан («Слуга народа»);
  • Артем Дмитрук («Слуга народа»);
  • Олег Воронько («Слуга народа»);
  • Людмила Буймистер (внефракционный депутат, которую недавно исключили из «Слуги народа»);
  • Андрей Николаенко («Батькивщина»).

Напомним, Разумков недавно прокомментировал заявление главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко о возможности лишения экс-спикера депутатского мандата.

Источник: Ракурс


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