Разумков назвал депутатов, которые войдут в его межфракционное объединение

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Дмитрий Разумков, фото: «24 канал»
Разумков назвал депутатов, которые войдут в его межфракционное объединениеhttps://racurs.ua/n162673-razumkov-nazval-deputatov-kotorye-voydut-v-ego-mejfrakcionnoe-obedinenie.htmlРакурс
Дмитрий Разумков, бывший спикер Верховной Рады, анонсировал создание нового межфракционного объединения под названием «Разумная политика».
По его словам, членами этого объединения на первое время станут 25 народных депутатов, которые, в частности, не голосовали за его отставку с должности главы Верховной Рады. Об этом Разумков заявил в эфире телеканала «Наш».
По состоянию на сегодняшний день это 25 коллег, — заявил Разумков. — Это те люди, которые придерживаются принципов, которые тяжело было сломать и Офису президента во время голосования за мою отставку. Но я уверен, что это не предел, и люди будут присоединяться.
Разумков отметил, что среди депутатов, которые войдут в состав, — несколько членов «Слуги народа» и «Батькивщины» и внефракционные депутаты. В частности, речь идет о таких депутатах:
- Нелли Яковлева (фракция «Слуга народа»);
- Василий Мокан («Слуга народа»);
- Артем Дмитрук («Слуга народа»);
- Олег Воронько («Слуга народа»);
- Людмила Буймистер (внефракционный депутат, которую недавно исключили из «Слуги народа»);
- Андрей Николаенко («Батькивщина»).
Напомним, Разумков недавно прокомментировал заявление главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко о возможности лишения экс-спикера депутатского мандата.
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