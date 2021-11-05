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Ракурс
В Украине будет холодать

Небольшой дождь и туман — погода в Украине на 6 ноября (КАРТА)

5 ноя 2021, 21:44
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Погода в Украине 6 ноября будет испытывать влияние поступления холодных масс воздуха и постепенного снижения температуры.

Однако одновременно будет происходить и повышение атмосферного давления, поэтому осадков будет становиться меньше, а прояснений больше. Об этом сообщает Gismeteo.

В Украине, кроме южных регионов, ожидается небольшой дождь (в Карпатах — с мокрым снегом). Ночью и утром в южных и юго-восточных областях возможен туман.

Температура воздуха в Европе в 14:00 6 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве будет облачная, ночью ожидается дождь, днем — без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до +6…+8°, днем — поднимутся до +10…+12°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 6 ноября, данные: Gismeteo

Погода во Львове предусматривает переменную облачность без осадков. Температура воздуха ночью составит +3…+5°, днем — +8…+10°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 6 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Одессе предусматривает переменную облачность, в первой половине дня возможен небольшой дождь. Термометры ночью покажут +9…+11°, днем — +14…+16°. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 6 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове 6 ноября будет с переменной облачностью. Ночью осадки не ожидаются, днем — небольшой дождь. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +6…+8° ночью и +14…+16° днем. Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 6 ноября, данные: Gismeteo


Геомагнитная обстановка в Киеве 6 ноября будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Ракурс


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