Всемирный день мужчин отмечают в первую субботу ноября, фото: Telegraph

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6 ноября будут отмечать Всемирный день мужчин. Этот неофициальный праздник ежегодно выпадает на первую субботу ноября.

Он был основан в 2000 году по инициативе австрийского магистрата и руководства отделения ООН в Вене. Бывший президент СССР Михаил Горбачев, к которому организаторы праздника обратились за поддержкой, был избран президентом Всемирного дня мужчин.

Ключевым моментом мероприятия было ежегодное вручение Всемирной мужской премии выдающимся деятелям политики, науки, бизнеса, культуры и искусства.

Среди лауреатов премии в разные годы были Папа Римский Иоанн Павел II, тележурналист Ларри Кинг, модельер Карл Лагерфельд, музыкант Пол Маккартни, певцы Лучано Паваротти и Хосе Каррерас, немецкий политик Ганс-Дитрих Геншер, режиссеры Стивен Спилберг и Роман Поланский. Однако с 2006 года премия не вручается.

Всемирный день мужчин не следует путать с Международным днем мужчин, который также отмечается в ноябре. Впервые его отпраздновали в 1999 году на островах Тринидад и Тобаго, а теперь этот праздник признан ООН, ЮНЕСКО и в более чем 50 странах мира. Его отмечают 19 ноября.

Также на 6 ноября приходится Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Это Международный день ООН, введенный резолюцией Генассамблеи ООН в 2001 году с целью привлечь внимание к тому, что кроме человеческих страданий война также приносит с собой разрушение окружающей среды.

В православной церкви 6 ноября — поминальная суббота. Это последняя поминальная суббота в году и последняя перед Днем Святого Дмитрия Солунского (8 ноября), поэтому ее и называют еще Дмитровской. Дмитровская поминальная суббота посвящается также воинам, павшим в битвах за родину.

Поминальная суббота начинается с вечера пятницы — накануне принято нести в церковь еду и оставлять поминальные записки для субботней службы. Речь идет о любых постных продуктах и кагоре для совершения литургии. Неиспользованное при службе обычно передают на нужды прихода и помощь малоимущим людям.

Народные приметы: