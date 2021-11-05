Всесвітній день чоловіків відзначають у першу суботу листопада, фото: Telegraph

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6 листопада відзначатимуть Всесвітній день чоловіків. Це неофіційне свято щороку припадає на першу суботу листопада.

Воно було засноване у 2000 року за ініціативи австрійського магістрату та керівництва відділення ООН у Відні. Колишнього президента СРСР Михайла Горбачова, до якого організатори свята звернулися за підтримкою, було обрано президентом Всесвітнього дня чоловіків.

Ключовим моментом заходу було щорічне вручення Всесвітньої чоловічої премії видатним діячам, політики, науки, бізнесу, культури та мистецтва.

Серед лауреатів премії в різні роки були — Папа Римський Іоанн Павло II, тележурналіст Ларрі Кінг, модельєр Карл Лагерфельд, музикант Пол Маккартні, співаки Лучано Паваротті та Хосе Каррерас, німецький політик Ганс-Дітріх Геншер, режисери Стівен Спілберг та Роман Поланський. Однак із 2006 року премія вже не вручається.

Всесвітній день чоловіків не слід плутати з Міжнародним днем ​​чоловіків, який також відзначається в листопаді. Уперше його відсвяткували у 1999 році на островах Тринідад і Тобаго, а тапер це свято визнане ООН, ЮНЕСКО та у понад 50 країнах світу. Його відзначають 19 листопада.

Також на 6 листопада припадає Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів. Це Міжнародний день ООН, запроваджений резолюцією Генасамблеї ООН у 2001 році з метою привернути увагу до того, що, окрім людських страждань, війна також приносить із собою руйнування довкілля.

У православній церкві 6 листопада — Поминальна субота. Це остання поминальна субота в році і остання перед Днем Святого Дмитра Солунського (8 листопада), відтак її й називають ще Дмитрівською. Дмитрівська поминальна субота присвячується також воїнам, полеглим у битвах за батьківщину.

Поминальна субота починається з вечора п’ятниці — напередодні заведено нести до церкви їжу і залишати поминальні записки для суботньої служби. Йдеться про будь-які пісні продукти й кагор для здійснення літургії. Невикористане при службі зазвичай передають на потреби приходу та на допомогу малозабезпеченим людям.

Народні прикмети: