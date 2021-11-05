У Харкові нещодавно відбулися позачергові вибори мера, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n162670-vybory-mera-harkova-u-sudi-rozglyadaut-56-sprav.html

Ракурс

Позачергові вибори мера Харкова відбулися 31 жовтня.

Наразі у суді розглядають 56 справ про результати голосування на 131 дільниці. Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії (ЦВК).

У ЦВК наголошують, що підтверджена фальсифікація підриває довіру до виборів. Тому у відомстві вважають, що необхідно розширити можливості інформаційно-аналітичної системи «Вибори» до рівня дільничних виборчих комісій.

Це дозволить невідкладно оприлюднювати результати голосування на дільницях та забезпечить прозорість процесу встановлення результатів виборів, — зазначають у ЦВК. — Ми працюємо над цим та сподівається що з державного бюджету України виділять кошти, і система запрацює якомога швидше.

В «Опорі» заявляють, що виявили сфальшовані дані у протоколах про підрахунок голосів на 40 дільницях, порівнюючи дані протоколів дільничних комісій та районних ТВК, а також протокол про підсумки голосування та протокол засідання однієї з районних ТВК.

Враховуючи інформацію про доведені фальсифікації … та можливі ще неідентифіковані фальшування на інших дільницях, результат Ігоря Терехова цілком міг би не перевищувати 50% голосів. А як наслідок, у Харкові мав би відбутися другий тур виборів, — наголошується в повідомленні, опублікованому на сторінці «Опори» в соціальній мережі Фейсбук.

Нагадаємо, переможцем виборів мера Харкова оголосили секретаря міськради Ігоря Терехова. За нього, за офіційними даними, проголосували 50,66% виборців (146 тис. 240 голосів).