В Харькове прошли внеочередные выборы мэра, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n162670-vybory-mera-harkova-v-sude-rassmatrivaut-56-del.html

Ракурс

Внеочередные выборы мэра Харькова прошли 31 октября.

В настоящее время в суде рассматривают 56 дел о результатах голосования на 131 участке. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В ЦИКе подчеркивают, что подтвержденная фальсификация подрывает доверие к выборам. Поэтому в ведомстве считают, что необходимо расширить возможности информационно-аналитической системы «Выборы» до уровня участковых избирательных комиссий.

Это позволит безотлагательно обнародовать результаты голосования на участках и обеспечит прозрачность процесса установления результатов выборов, — отмечают в ЦИКе. — Мы работаем над этим и надеемся, что из государственного бюджета Украины выделят средства, и система заработает как можно скорее.

В «Опоре» заявляют, что обнаружили сфальсифицированные данные в протоколах о подсчете голосов на 40 участках, сравнивая данные протоколов участковых комиссий и районных ТИК, а также протокол об итогах голосования и протокол заседания одной из районных ТИК.

Учитывая информацию о доказанных фальсификациях … и возможных еще неидентифицированных фальсификациях на других участках, результат Игоря Терехова вполне мог бы не превышать 50% голосов. А как следствие, в Харькове должен состояться второй тур выборов, — подчеркивается в сообщении, опубликованном на странице «Опоры» в социальной сети Фейсбук.

Напомним, победителем выборов мэра Харькова объявили секретаря горсовета Игоря Терехова. За него, по официальным данным, проголосовали 50,66% избирателей (146 тыс. 240 голосов).