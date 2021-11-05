Водительское удостоверение теперь можно получить через «Укрпочту», фото: МВД

https://racurs.ua/n162669-kak-poluchit-voditelskoe-udostoverenie-bez-ocheredey-rasskazali-v-mvd.html

Ракурс

Водительское удостоверение в Украине теперь можно получить через «Укрпочту».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Для этого нужно:

авторизоваться в «Электронном кабинете водителя»;

выбрать на этом ресурсе в раскрывающемся меню блока «Электронные услуги» пункт «Электронные услуги»;

выбрать услугу «Восстановление и обмен водительского удостоверения» и нажать «Заказать»;

проверить правильность введенных контактных данных и выбрать в блоке «Выбрать причину» один из предложенных вариантов;

затем заполнить все обязательные поля, прикрепить скан-копию действующей медицинской справки одним файлом в формате pdf, а также поставить подпись с помощью мышки, зажав правую кнопку;

дать согласие на обработку персональных данных;

выбрать как способ доставки пункт «Доставка по Укрпочте»;

для подписания документа обязательно наличие квалифицированной электронной подписи (КЭП);

нажать «Подписать» и оплатить услугу;

лично получить документ в отделении «Укрпочты».

Отмечается, что жителям сел для получения документа даже не нужно будет покидать свои дома — водительское удостоверение доставит курьер.