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Ракурс
Водительское удостоверение теперь можно получить через «Укрпочту», фото: МВД

Как получить водительское удостоверение без очередей, рассказали в МВД

5 ноя 2021, 19:57
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Водительское удостоверение в Украине теперь можно получить через «Укрпочту».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Для этого нужно:

  • авторизоваться в «Электронном кабинете водителя»;
  • выбрать на этом ресурсе в раскрывающемся меню блока «Электронные услуги» пункт «Электронные услуги»;
  • выбрать услугу «Восстановление и обмен водительского удостоверения» и нажать «Заказать»;
  • проверить правильность введенных контактных данных и выбрать в блоке «Выбрать причину» один из предложенных вариантов;
  • затем заполнить все обязательные поля, прикрепить скан-копию действующей медицинской справки одним файлом в формате pdf, а также поставить подпись с помощью мышки, зажав правую кнопку;
  • дать согласие на обработку персональных данных;
  • выбрать как способ доставки пункт «Доставка по Укрпочте»;
  • для подписания документа обязательно наличие квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • нажать «Подписать» и оплатить услугу;
  • лично получить документ в отделении «Укрпочты».

Отмечается, что жителям сел для получения документа даже не нужно будет покидать свои дома — водительское удостоверение доставит курьер.


Никаких очередей, переживаний подхватить вирус, планирования времени, — подчеркивают в МВД.

Источник: Ракурс


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