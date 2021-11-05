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Водительское удостоверение теперь можно получить через «Укрпочту», фото: МВД
Как получить водительское удостоверение без очередей, рассказали в МВДhttps://racurs.ua/n162669-kak-poluchit-voditelskoe-udostoverenie-bez-ocheredey-rasskazali-v-mvd.htmlРакурс
Водительское удостоверение в Украине теперь можно получить через «Укрпочту».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Для этого нужно:
- авторизоваться в «Электронном кабинете водителя»;
- выбрать на этом ресурсе в раскрывающемся меню блока «Электронные услуги» пункт «Электронные услуги»;
- выбрать услугу «Восстановление и обмен водительского удостоверения» и нажать «Заказать»;
- проверить правильность введенных контактных данных и выбрать в блоке «Выбрать причину» один из предложенных вариантов;
- затем заполнить все обязательные поля, прикрепить скан-копию действующей медицинской справки одним файлом в формате pdf, а также поставить подпись с помощью мышки, зажав правую кнопку;
- дать согласие на обработку персональных данных;
- выбрать как способ доставки пункт «Доставка по Укрпочте»;
- для подписания документа обязательно наличие квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- нажать «Подписать» и оплатить услугу;
- лично получить документ в отделении «Укрпочты».
Отмечается, что жителям сел для получения документа даже не нужно будет покидать свои дома — водительское удостоверение доставит курьер.
Никаких очередей, переживаний подхватить вирус, планирования времени, — подчеркивают в МВД.
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