Коктейль из антител будут вводить родственникам больных COVID-19 в Японии

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n162668-kokteyl-iz-antitel-budut-vvodit-rodstvennikam-bolnyh-covid-19-v-yaponii.html

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В Японии родственникам больных COVID-19 будут вводить коктейль из антител, чтобы предотвратить появление симптомов коронавируса. Это касается лиц, у которых есть риск развития серьезных симптомов в случае заражения.

Соответствующее разрешение Министерство здравоохранения Японии предоставило по заявке фармацевтической компании Chugai Pharmaceutical, сообщает телеканал NHK.

В своей заявке компания сослалась на результаты клинических испытаний, показавших снижение на 81% риска симптоматической коронавирусной инфекции у лиц, находившихся в тесном контакте с инфицированными членами семьи.

До этого внутривенное применение препарата, включающего два типа антител, было разрешено для лечения пациентов с легкими или средними симптомами, которые могут перейти в более тяжелые.

В то же время, в Минздраве Японии подчеркивают, что вакцинация является первой линией защиты от любого инфекционного заболевания.

Источник: NHK