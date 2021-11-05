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В мире продолжается эпидемия коронавируса

Коктейль из антител будут вводить родственникам больных COVID-19 в Японии

5 ноя 2021, 19:18
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В Японии родственникам больных COVID-19 будут вводить коктейль из антител, чтобы предотвратить появление симптомов коронавируса. Это касается лиц, у которых есть риск развития серьезных симптомов в случае заражения.

Соответствующее разрешение Министерство здравоохранения Японии предоставило по заявке фармацевтической компании Chugai Pharmaceutical, сообщает телеканал NHK.

В своей заявке компания сослалась на результаты клинических испытаний, показавших снижение на 81% риска симптоматической коронавирусной инфекции у лиц, находившихся в тесном контакте с инфицированными членами семьи.

До этого внутривенное применение препарата, включающего два типа антител, было разрешено для лечения пациентов с легкими или средними симптомами, которые могут перейти в более тяжелые.


В то же время, в Минздраве Японии подчеркивают, что вакцинация является первой линией защиты от любого инфекционного заболевания.

Источник: NHK


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