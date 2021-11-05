Коктейль з антитіл вводитимуть родичам хворих на COVID-19 у Японії

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n162668-kokteyl-z-antytil-vvodytymut-rodycham-hvoryh-na-covid-19-u-yaponiyi.html

Ракурс

У Японії родичам хворих на COVID-19 вводитимуть коктейль з антитіл, щоб запобігти появі симптомів коронавірусу. Це стосуватиметься осіб, щодо яких є ризик розвитку серйозних симптомів в разі зараження.

Відповідний дозвіл Міністерство охорони здоров’я Японії надало за заявкою фармацевтичної компанії Chugai Pharmaceutical, повідомляє телеканал NHK.

У своїй заявці компанія послалася на результати клінічних випробувань, які показали зниження на 81% ризику симптоматичної коронавірусної інфекції у осіб, котрі перебували у тісному контакті з інфікованими членами сім’ї.

До цього внутрішньовенне застосування препарату, до якого входять два типи антитіл, було дозволене для лікування пацієнтів з легкими або середніми симптомами, які можуть перейти у більш тяжкі.

Водночас у МОЗ Японії наголошують, що вакцинація є першою лінією захисту від будь-якого інфекційного захворювання.

Джерело: NHK