Ігор Павловський вийшов із СІЗО, фото: Ростислав Кравець

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Генерала Ігоря Павловського, колишнього заступника міністра оборони, який є фігурантом справи про продаж до ЗСУ неякісної військової техніки, випустили із СІЗО.

Про це повідомляє прес-служба партії «Європейська солідарність».

За Павловського внесли 18 млн грн застави. З цієї суми:

2 млн 100 тис. грн зібрали через акцію у соцмережах;

15 млн 900 тис. грн дала сім’я п’ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Порошенка, у зборі коштів взяли участь понад 6 тис. людей.

Я вражений такою небайдужістю, — наголосив він. — Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка (генерал-майора Дмитра Марченка, за звільнення якого із СІЗО наприкінці 2019 року активісти зібрали мільйон гривень — ред.), так зараз визволимо і Павловського.

Порошенко заявив, що за затриманням Павловського стоїть чинний президент Володимир Зеленський.

Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави, — додав Порошенко.



Павловського заарештували у серпні 2021 року. Тоді суд призначив йому заставу на суму майже 500 млн грн. Згодом суму застави було зменшено до 18 млн грн.