Причину високої заразності дельта-штаму коронавірусу встановили учені

У світі триває епідемія коронавірусу, фото: ООН

https://racurs.ua/ua/n162666-prychynu-vysokoyi-zaraznosti-delta-shtamu-koronavirusu-vstanovyly-ucheni.html

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Штам «дельта» коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, виділяється підвищеною контагіозністю (заразністю) з поміж інших.

Хоча цей штам містить низку мутацій, які стосуються S-білка, котрий безпосередньо задіяний в інфікуванні клітин, виявилося, що вкрай відчутний внесок у небезпечність «дельти"вносить мутація N-білка, яка підвищує стабільність упаковки його РНК. Це встановили учені з Каліфорнійського університету, повідомляє видання Nacked Science.

Ця мутація отримала назву R203M. Вона стосується ділянки коду вірусу, яка відповідає за стабілізацію РНК усередині оболонки.

Учені в своїх експериментах використовували «вірусоподібні частинки» (viruslike particle, VLP), які складаються з тієї ж оболонки, що й SARS-CoV-2, проте замість РНК самого вірусу вони містять гени флуоресцентного білка, свічення якого вказує на успішне зараження клітини.

Водночас розмножуватися та заражати інші клітини VLP не здатні.

Проведені експерименти показали, що заражені VLP-частинками з R203M клітини:

флуоресцували в 7,5 раза яскравіше, ніж при використанні VLP-часток альфа-штаму коронавірусу;

флуоресцували в 4,2 раза яскравіше частинок гамма-штаму коронавірусу.

Це підтвердили і досліди із реальними вірусними частинками. Тобто, сама лише поява мутації R203M вже робить SARS-CoV-2 набагато небезпечнішим.

Нагадаємо, учені нещодавно оцінили ефективність ревакцинації вакциною Pfizer/BioNTech проти штаму коронавірусу «дельта».

Джерело: Nacked Science