Причину высокой заразности дельта-штамма коронавируса установили ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: ООН

https://racurs.ua/n162666-prichinu-vysokoy-zaraznosti-delta-shtamma-koronavirusa-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Штамм «дельта» коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к развитию коронавирусной болезни COVID-19, выделяется повышенной контагиозностью (заразностью) среди других.

Хотя этот штамм содержит ряд мутаций, относящихся к S-белку, непосредственно задействованному в инфицировании клеток, оказалось, что крайне ощутимый вклад в опасность «дельты» вносит мутация N-белка, повышающая стабильность упаковки его РНК. Это установили ученые из Калифорнийского университета, сообщает издание Nacked Science.

Эта мутация получила название R203M. Она касается участка кода вируса, отвечающего за стабилизацию РНК внутри оболочки.

Ученые в своих экспериментах использовали вирусообразные частицы (viruslike particle, VLP), которые состоят из той же оболочки, что и SARS-CoV-2, однако вместо РНК самого вируса они содержат гены флуоресцентного белка, свечение которого указывает на успешное заражение клетки.

В то же время, размножаться и заражать другие клетки VLP не способны.

Проведенные эксперименты показали, что зараженные VLP-частицами из R203M клетки:

флуоресцировали в 7,5 раза ярче, чем при использовании VLP-частиц альфа-штамма коронавируса;

флуоресцировали в 4,2 раза ярче частиц гамма-штамма коронавируса.

Это подтвердили и опыты с настоящими вирусными частицами. То есть, только само появление мутации R203M уже делает SARS-CoV-2 гораздо опаснее.

Напомним, ученые недавно оценили эффективность ревакцинации вакциной Pfizer/BioNTech против штамма коронавируса «дельта».

Источник: Nacked Science