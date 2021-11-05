В оккупированном Крыму подскочил уровень радиации после визита Путина

https://racurs.ua/n162665-v-okkupirovannom-krymu-podskochil-uroven-radiacii-posle-vizita-putina.html

Ракурс

Владимир Путин, президент Российской Федерации, незаконно посетил оккупированный полуостров Крым. Из-за визита лидера страны-агрессора в Черном море зафиксировали скачок радиации.

На сайте оккупационной «администрации Севастополя» появилась информация о высоком скачке радиационного фона в акватории Черного моря вблизи Севастополя.

Оккупационная «власть» сообщила о чрезвычайной ситуации, виновником которой стал «морской кортеж» Путина. Речь идет об атомном подводном крейсере «Казань».

Группа быстрого реагирования, прибывшая в акваторию, выявила источник заражения. Им оказался новейший «Казань», который был задействован в беспрецедентных мерах по обеспечению безопасности Путина, — отметили в сообщении.

Несмотря на массовые жалобы местного населения на внезапное ухудшение самочувствия, в числе которых головная боль, тошнота, рвота, удушье, министерство обороны РФ никак не прокомментировало данный инцидент. Нет реакции и со стороны местных оккупационных «властей».

«Ракурс» сообщал, что президент РФ приедет на оккупированный украинский полуостров 4 ноября. Целью визита Путина в Кремле назвали участие «в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю Дня народного единства».

Крым был оккупирован Российской Федерацией в марте 2014 года. На полуострове массово нарушаются права человека, происходят убийства, похищения активистов, фабрикуются судебные процессы, людей незаконно берут под стражу, запугивают и без оснований арестовывают. Более ста украинских граждан задержаны в оккупированном Крыму и в России по политическим мотивам, большинство из них — крымские татары.