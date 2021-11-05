В окупованому Криму підскочив рівень радіації після візиту Путіна. Фото: qirim.news

https://racurs.ua/ua/n162665-v-okupovanomu-krymu-pidskochyv-riven-radiaciyi-pislya-vizytu-putina.html

Ракурс

Володимир Путін, президент Російської Федерації, незаконно відвідав окупований півострів Крим. Через візит лідера країни-агресора в Чорному морі зафіксували стрибок радіації.

На сайті окупаційної «адміністрації Севастополя» з’явилася інформація про високий стрибок радіаційного фону в акваторії Чорного моря поблизу Севастополя.

Окупаційна «влада» повідомила про надзвичайну ситуацію, винуватцем якої став «морський кортеж» Путіна. Йдеться про атомний підводний крейсер «Казань».

Група швидкого реагування, що прибула до акваторії, виявила джерело зараження. Ним виявився найновіший «Казань», який був задіяний у безпрецедентних заходах щодо безпеки Путіна — зазначили в повідомленні.

Попри на масові скарги місцевого населення на раптове погіршення самопочуття, серед яких головний біль, нудота, блювання, ядуха, міністерство оборони РФ ніяк не прокоментувало цей інцидент. Немає реакції й з боку місцевої окупаційної «влади».

«Ракурс» повідомляв, що президент РФ приїде на окупований український півострів 4 листопада. Метою візиту Путіна у Кремлі назвали участь у «святкових заходах в Севастополі з нагоди Дня народної єдності».

Крим був окупований Російською Федерацією в березні 2014 року. На півострові масово порушуються права людини, відбуваються вбивства, викрадення активістів, фабрикуються судові процеси, людей незаконно беруть під варту, залякують та без підстав заарештовують. Понад сто українських громадян затримані в окупованому Криму і в Росії з політичних мотивів, більшість із них — кримські татари.