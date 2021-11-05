У березні відбудеться пробне ЗНО-2022, фото: УЦОЯО

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Пробне ЗНО-2022 відбудеться 19 та 26 березня 2022 року, реєстрація його учасників триватиме в період з 5 до 22 січня.

Зареєструватися для участі в пробному ЗНО можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

19 березня відбудеться пробне тестування з таких предметів:

української мови;

української мови і літератури.

26 березня відбудеться пробне тестування з:

історії України;

математики;

математики (завдання рівня стандарту);

біології;

географії;

фізики;

хімії;

іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета, — наголошують у Міносвіти.

Зазначається, що результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках у такі дні:

25 березня з української мови, української мови і літератури;

1 квітня — з інших навчальних предметів.

У Міносвіти наголошують, що пробне ЗНО є платним для учасників.

Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року, — додають у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно Міносвіти затвердило графік проведення ЗНО у 2022 році.