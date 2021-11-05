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У березні відбудеться пробне ЗНО-2022, фото: УЦОЯО
Пробне ЗНО-2022 — коли воно відбудеться, розповіли у МОЗhttps://racurs.ua/ua/n162664-probne-zno-2022-koly-vono-vidbudetsya-rozpovily-u-moz.htmlРакурс
Пробне ЗНО-2022 відбудеться 19 та 26 березня 2022 року, реєстрація його учасників триватиме в період з 5 до 22 січня.
Зареєструватися для участі в пробному ЗНО можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.
19 березня відбудеться пробне тестування з таких предметів:
- української мови;
- української мови і літератури.
26 березня відбудеться пробне тестування з:
- історії України;
- математики;
- математики (завдання рівня стандарту);
- біології;
- географії;
- фізики;
- хімії;
- іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).
У день проведення пробного ЗНО кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета, — наголошують у Міносвіти.
Зазначається, що результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках у такі дні:
- 25 березня з української мови, української мови і літератури;
- 1 квітня — з інших навчальних предметів.
У Міносвіти наголошують, що пробне ЗНО є платним для учасників.
Вартість тестування буде визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти до 20 грудня 2021 року, — додають у відомстві.
Нагадаємо, нещодавно Міносвіти затвердило графік проведення ЗНО у 2022 році.
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