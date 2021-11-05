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В марте состоится пробное ЗНО-2022, фото: УЦОКО

Пробное ЗНО-2022 — когда оно состоится, рассказали в Минздраве

5 ноя 2021, 16:41
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Пробное ЗНО-2022 состоится 19 и 26 марта 2022 года, регистрация участников продлится в период с 5 по 22 января.

Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайтах региональных центров оценки качества образования. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

19 марта состоится пробное тестирование по следующим предметам:

  • украинскому языку;
  • украинскому языку и литературе.

26 марта состоится пробное тестирование по:

  • истории Украины;
  • математике;
  • математике (задание уровня стандарта);
  • биологии;
  • географии;
  • физике;
  • химии;
  • иностранных языках (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

В день проведения пробного ВНО каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету, — подчеркивают в Минобразования.

Отмечается, что результаты пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародованы на их информационных страницах в следующие дни:

  • 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе;
  • 1 апреля — по другим учебным предметам.

В Минобразования подчеркивают, что пробное ВНО платное для участников.


Стоимость тестирования будет определена региональными центрами оценки качества образования до 20 декабря 2021 года, — добавляют в ведомстве.

Напомним, недавно Минобразования утвердило график проведения ВНО в 2022 году.

Источник: Ракурс


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