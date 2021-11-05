В марте состоится пробное ЗНО-2022, фото: УЦОКО

https://racurs.ua/n162664-probnoe-zno-2022-kogda-ono-sostoitsya-rasskazali-v-minzdrave.html

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Пробное ЗНО-2022 состоится 19 и 26 марта 2022 года, регистрация участников продлится в период с 5 по 22 января.

Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайтах региональных центров оценки качества образования. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

19 марта состоится пробное тестирование по следующим предметам:

украинскому языку;

украинскому языку и литературе.

26 марта состоится пробное тестирование по:

истории Украины;

математике;

математике (задание уровня стандарта);

биологии;

географии;

физике;

химии;

иностранных языках (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

В день проведения пробного ВНО каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету, — подчеркивают в Минобразования.

Отмечается, что результаты пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародованы на их информационных страницах в следующие дни:

25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

1 апреля — по другим учебным предметам.

В Минобразования подчеркивают, что пробное ВНО платное для участников.

Стоимость тестирования будет определена региональными центрами оценки качества образования до 20 декабря 2021 года, — добавляют в ведомстве.

Напомним, недавно Минобразования утвердило график проведения ВНО в 2022 году.