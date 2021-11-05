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В марте состоится пробное ЗНО-2022, фото: УЦОКО
Пробное ЗНО-2022 — когда оно состоится, рассказали в Минздравеhttps://racurs.ua/n162664-probnoe-zno-2022-kogda-ono-sostoitsya-rasskazali-v-minzdrave.htmlРакурс
Пробное ЗНО-2022 состоится 19 и 26 марта 2022 года, регистрация участников продлится в период с 5 по 22 января.
Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайтах региональных центров оценки качества образования. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
19 марта состоится пробное тестирование по следующим предметам:
- украинскому языку;
- украинскому языку и литературе.
26 марта состоится пробное тестирование по:
- истории Украины;
- математике;
- математике (задание уровня стандарта);
- биологии;
- географии;
- физике;
- химии;
- иностранных языках (английскому, испанскому, немецкому и французскому).
В день проведения пробного ВНО каждый зарегистрированный участник может сдать тест по одному учебному предмету, — подчеркивают в Минобразования.
Отмечается, что результаты пробного ВНО для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут обнародованы на их информационных страницах в следующие дни:
- 25 марта по украинскому языку, украинскому языку и литературе;
- 1 апреля — по другим учебным предметам.
В Минобразования подчеркивают, что пробное ВНО платное для участников.
Стоимость тестирования будет определена региональными центрами оценки качества образования до 20 декабря 2021 года, — добавляют в ведомстве.
Напомним, недавно Минобразования утвердило график проведения ВНО в 2022 году.
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