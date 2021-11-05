Запросы Лероса к Зеленскому: лагерь на вилле в Италии и образовательный курс об офшорах

https://racurs.ua/n162663-zaprosy-lerosa-k-zelenskomu-lager-na-ville-v-italii-i-uchebnyy-kurs-ob-ofshorah.html

Ракурс

Нардепы предложили президенту Владимиру Зеленскому создать детский лагерь на его вилле в Италии, а также читать обучающий курс об офшорах в президентском университете.

Такой запрос нардепа Гео Лероса прочла в пятницу заместитель спикера Елена Кондратюк.

В первом запросе Лерос предложил создать в Украине детский оздоровительный лагерь «40 миллионов долларов „ПриватБанка“» на базе недвижимости Зеленского в Италии.

Выносится на открытое поименное голосование поддержка запроса Гео Лероса к президенту Украины о создании оздоровительного лагеря для детей под названием «40 миллионов долларов „ПриватБанка“» на базе недвижимости Зеленского в Италии. Пожалуйста, голосуем, — сообщила заместитель председателя ВРУ.

Эту инициативу поддержал 21 депутат, 79 проголосовали «против», еще 79 — воздержались. Не голосовали 65 депутатов.

Далее на голосование поставили поддержку запроса Лероса к президенту Украины по поводу преподавания президентом в президентском университете курса «Как пользоваться офшорами и не платить налоги в Украине».

Такую инициативу поддержал также только 21 депутат.

Нардепы также сегодня провалили голосование по запросу нардепа Романа Костенко о предоставлении государственной охраны лицам, причастным к операции по задержанию «вагнеровцев» в Беларуси летом 2020 года.