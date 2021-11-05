Запити у Раді до Зеленського: табір на віллі в Італії і освітній курс про офшори

https://racurs.ua/ua/n162663-zapyty-lerosa-do-zelenskogo-tabir-na-villi-v-italiyi-i-osvitniy-kurs-pro-ofshory.html

Ракурс

Нардепи запропонували президенту Володимиру Зеленському створити дитячий табір на його віллі в Італії, а також читати навчальний курс про офшори у президентському університеті.

Такий запит нардепа Гео Лероса прочитала у п’ятницю заступник спікера Олена Кондратюк.

У першому запиті Лерос запропонував створити в Україні дитячий оздоровчий табір «40 мільйонів доларів „ПриватБанку“» на базі нерухомості Зеленського в Італії.

Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Гео Лероса до президента України про створення оздоровчого табору для дітей під назвою «40 мільйонів доларів „ПриватБанку“ на базі нерухомості Зеленського в Італії». Будь ласка, голосуємо, — повідомила заступник голови ВРУ.

Цю ініціативу підтримали 21 депутати, 79 проголосували «проти», ще 79 — утрималися. Не голосували 65 депутатів.

Далі на голосування поставили підтримку запиту Лероса до президента України щодо викладання президентом у президентському університеті курсу «Як користуватись офшорами та не сплачувати податки в Україні».

Таку ініціативу підтримав також тільки 21 депутат.

Нардепи також сьогодні провалили голосування за запит нардепа Романа Костенка про надання державної охорони особам, причетним до операції по затриманню «вагнерівців» у Білорусі влітку 2020 року.