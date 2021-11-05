Замашки месії – Банкова відповіла на звинувачення Авакова. Фото: EPA

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Офіс президента відреагував на гучні заяви колишнього очільника Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

Висловлювання екс-міністра назвали спекуляціями. Про це йдеться в заяві радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, яка є в розпорядженні «BBC News Україна».

Я б все це називав традиційним «відставковим синдромом». Коли після звільнення з посади люди починають поводити себе так, ніби країна в їхній особі втрачає геніального адміністратора, — заявив Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що більшість екс-посадовців, які виголошують такі критичні заяви, «не здатні самостійно пройти вибори та отримати пристойний рівень електоральної підтримки».

Коли втрачають посаду, в них одразу прокидаються месіанські замашки й вони звертаються до людей так, ніби ті без них не зможуть, — додав Подоляк.

За його словами, Аваков має абсолютне право давати будь-які оцінки, однак у колишнього міністра «була можливість продемонструвати інший формат роботи».

Подоляк нагадав, як 15 жовтня РНБО вимушена була вибачатися за те, що помилково вносила людей до списку «злодіїв у законі». Документи на цих людей, як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, готували саме в МВС.

Також в Офісі президента нагадали про резонансні справи, які так і не привели до покарання винних, та численні акції протесту через діяльність МВС.

Коментуючи слова Авакова, про те, що команді Володимира Зеленського бракує балансу, Подоляк заявив, що країна «не може собі дозволити шукати балансів з олігархами чи політиками, які не здатні проводити реформи».

Нагадаємо, екс-глава МВС Арсен Аваков дав інтерв’ю, в якому звинуватив команду Зеленського в непрофесійності, а деякі її дії назвав «феноменальним ідіотизмом». Він заявив, що владі бракує балансу, а все управління державою зав’язане на Офісі президента. Крім того, Аваков дав зрозуміти, що планує повертатись у велику політику з новим проектом.

Джерело: «BBC News Україна»