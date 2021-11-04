Аваков назвав політиків, з якими хоче об’єднатися: Я - добрий продюсер — Арсен Аваков

https://racurs.ua/ua/n162625-avakov-perelichyv-z-kym-hoche-stvoryty-politychnyy-alyans.html

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Арсен Аваков, колишній глава Міністерства внутрішніх справ, розповів, з ким із українських політиків він готовий об'єднуватися.

Україна задовбалася від усіх цих приватних проектів, які кожен будує під себе… Я — прихильник балансу. Коли існує баланс, існує й розвиток для всіх. Я відкидаю крайні точки зору — вкрай праву, вкрай ліву. Я — центрист. Але визнаю, що є ліві центристи — такі, як, наприклад, Разумков… Є праві центристи — Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк. Є Юлія Тимошенко — вона знаходиться над усіма. Є Ляшко — він просто є. Є Смєшко… Напевно, з’являться інші люди, — перелічив політиків в ефірі телеканалу «Україна 24» Аваков.

Він також запропонував створити «альянс», який би об'єднав «цих розумних та різних людей».

Давайте подумаємо про те, щоб всі ці розумні та різні люди спробували зробити ось такий альянс, не альянс — мені все одно, — який дозволить зробити баланс, який би рухав нашу країну вперед… Так, це політика… Я цим займатимуся, — заявив Аваков.

Окрім цього, екс-міністр назвав себе добрим продюсером та організатором. Проте він не впевнений, що роль «продюсера» йому пасуватиме у політиці.

Я — добрий продюсер, як і добрий організатор, як і все інше. Але я думаю, що продюсер — не та роль, яка мені прописана, — підсумував Аваков.

Нагадаємо, Аваков звільнився з уряду у липні 2021 року після того, як більше семи років очолював Міністерство внутрішніх справ.