Аваков назвал, с кем хочет создать политический альянс

https://racurs.ua/n162625-avakov-nazval-s-kem-hochet-sozdat-politicheskiy-alyans.html

Ракурс

Арсен Аваков, бывший глава Министерства внутренних дел, рассказал, с кем из украинских политиков он готов объединяться.

Украина задолбалась всех этих частных проектов, которые каждый строит под себя… Я — сторонник баланса. Когда существует баланс, есть и развитие для всех. Я отвергаю крайние точки зрения — крайне правую, крайне левую. Я — центрист. Но признаю, что есть левые центристы — такие, как, например, Дмитрий Разумков… Есть правые центристы — Владимир Гройсман, Арсений Яценюк. Есть Юлия Тимошенко — она находится над всеми. Есть Олег Ляшко — он просто есть. Есть Игорь Смешко… Наверняка появятся другие, — перечислил политиков в эфире телеканала «Украина 24» Аваков.

Он также предложил создать «альянс», который бы объединил «этих умных и разных людей».

Давайте подумаем о том, чтобы все эти умные и разные люди попытались сделать такой альянс, не альянс, — мне все равно, — который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед… Да, это политика… Я этим буду заниматься, — подтвердил Аваков.

Кроме того, экс-министр назвал себя хорошим продюсером и организатором. Однако он не уверен, что роль «продюсера» ему подойдет в политике.

Я — хороший продюсер, как и хороший организатор, как и все остальное. Но я думаю, что продюсер — не та роль, которая мне прописана, — подытожил Аваков.

Напомним, Аваков уволился из правительства в июле 2021 года после того, как более семи лет возглавлял Министерство внутренних дел.