Аваков о Зеленском и отставке – Я умею говорить «нет»

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Арсен Аваков, бывший министр внутренних дел, назвал причину своей отставки. Он заявил о дискомфорте и несогласии с руководством государства, в частности президентом Владимиром Зеленским.

Мы сели и переговорили с президентом очень откровенно. Я сказал ему: «Это за вас голосовали 73%, это на вас ответственность, поэтому я ни в коей мере не хочу дискутировать и не имею права. Мое мнение таково, ваше — такое. Правильно мне идти в отставку, а вам пытаться находить другие решения, — рассказал экс-министр в эфире канала «Украина 24».

По словам Авакова, во время работы с Зеленским он увидел, что в сложившейся ситуации его «компетентность» оказалась не нужной.

Зеленский меня пригласил как компетентного человека, который может делать это сложное дело. Я проработал два с лишним года, пока не увидел, что, наверное, моя компетентность не может реализовать себя дальше. Это привело к отставке. Я не хочу участвовать в вещах, с которыми я не согласен. Я умею говорить «нет», и это не всем нравится. Я говорю «так нельзя», и это не всем нравится. Ко мне мог обратиться президент и сказать: «Какова ваша точка зрения»? Я говорю: «Это полная чушь, так делать нельзя». Это может не всем нравиться, — добавил он.

Также Аваков подверг критике исполнительную власть и указал, что за счет монобольшинства вся власть в стране сосредоточена в Офисе президента.

Нет никакого баланса — это гигантская проблема, — подытожил экс-глава МВД.

Напомним, 15 июля Верховная Рада отправила Авакова в отставку. На его место был назначен Денис Монастырский.