Снегопады и мороз обрушились на Испанию и Португалию

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Ракурс

Первые снегопады и мороз обрушились на Испанию и Португалию. По данным метеорологов, значительное понижение температуры в начале ноября свидетельствует о приходе более зимней погоды.

Холодный фронт пришел в регион с севера. Похолодание затронет северо-запад и север Испании (в частности, Кастилию, Леон, Астурию и Кантабрию, а также Наварру и Каталонию) и Балеарские острова.

В свою очередь, в Португалии у восточной границы с Испанией в среду утром обрушился сильный снегопад. В районах Каштелу-Бранку и Гуарда стали непроходимыми дороги. Метеорологи предупреждают о гололедице. Температура воздуха в нескольких испанских муниципалитетах опустилась ниже 5 °C.

Кроме этого, обильные дожди сменят снег в высоких точках Пиренеев и горного хребта Кантабрии. В районах Сьерра-Невады и системы Пенибетико будут преобладать сильные ветры.