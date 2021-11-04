Трех активных нардепов-антивакцинаторов назвали в Раде

https://racurs.ua/n162622-treh-aktivnyh-nardepov-antivakcinatorov-nazvali-v-rade.html

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Трех активных нардепов-антивакцинаторов назвал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время брифинга для СМИ 4 ноября в Верховной Раде. По его словам, трое депутатов заявили, что не будут вакцинироваться. В то же время точное количество вакцинированных парламентариев ему неизвестно, потому что не все хотят раскрывать медицинскую информацию о себе.

У нас есть информация о тех людях, которые предоставили разрешение — более 150 человек, которые сказали. Многие сказали, я не хочу распространять эту информацию. Они имеют право. Но тогда мы не можем составить нормальную статистику. Но я спрашиваю людей. Кроме Юрия Камельчука и Лизы Богуцкой (депутаты от «Слуги народа»), я, честно говоря, не знаю людей, которые открыто говорят, что они не будут вакцинироваться. А еще Артем Дмитрук (нардеп-«слуга» из Одессы — ред.), — рассказал Арахамия.



Напомним, по словам главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, «слуги» Михаила Радуцкого, точное количество депутатов, которые до сих пор не привились от COVID-19, станет известно 15 ноября. Нардеп считает, что сейчас таких в Раде около 40%.

29 октября парламентарий от «Слуги народа» Евгения Кравчук сообщала, что по меньшей мере 70% нардепов монобольшинства получили прививку против коронавирусной инфекции.