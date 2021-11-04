Трьох активних нардепів-антивакцинаторів назвали у Раді

https://racurs.ua/ua/n162622-troh-aktyvnyh-nardepiv-antyvakcynatoriv-nazvaly-u-radi.html

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Трьох активних нардепів-антивакцинаторів назвав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу для ЗМІ 4 листопада у Верховній Раді. За його словами, троє депутатів заявили, що не будуть вакцинуватися. Водночас точна кількість вакцинованих парламентарів йому невідома, бо не всі хочуть розкривати медичну інформацію про себе.

У нас є інформація по тих людях, які надали дозвіл — понад 150 осіб, які сказали. Багато людей сказали, я не хочу поширювати цю інформацію. Вони мають право. Але тоді ми не можемо скласти нормальну статистику. Але я питаю людей, окрім Юрія Камельчука і Лізи Богуцької (депутати від «Слуги народу»), я, чесно кажучи, не знаю людей, які відкрито кажуть, що вони не вакцинуються. А, ще Артем Дмитрук (нардеп-«слуга» з Одеси — ред.), — розповів Арахамія.



Нагадаємо, за словами голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, «слуги» Михайла Радуцького, точна кількість депутатів, які досі не зробили щеплення від COVID-19, стане відома 15 листопада. Нардеп вважає, що зараз таких у Раді близько 40%.

29 жовтня парламентар від «Слуги народу» Євгенія Кравчук повідомляла, що щонайменше 70% нардепів монобільшості отримали щеплення проти коронавірусної інфекції.