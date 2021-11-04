Резніков не хотів йти в Міноборони — Арахамія

https://racurs.ua/ua/n162621-reznikov-ne-hotiv-yty-v-minoborony-arahamiya.html

Ракурс

Олексій Резніков, екс-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, 4 листопада очолив Міністерство оборони України. Водночас голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія сьогодні розповів, які аргументи використовувала політсила президента «Слуга народу», щоб переконати Резнікова піти в оборонне відомство.

Багато аргументів. Ну, він не хотів (йти на посаду глави Міноборони — ред.). Дійсно. Але, ви ж бачите, треба трохи часу, трохи розмов і потім все працює. Ми казали Резнікову: «Ніхто, крім тебе» — гасло десантників, «треба йти». У нього є переваги. Він гарний менеджер, гарний дипломат. Сьогодні він зібрав багато голосів (у Раді 273 нардепів підтримало кандидатуру Резнікова — ред.), — заявив лідер монобільшості у четвер під час брифінгу для ЗМІ у Верховній Раді.

Згодом прес-служба Генерального штабу Збройних сил України повідомила, що президент Володимир Зеленський представив новопризначеного міністра особовому складу Міноборони і Генерального штабу ЗСУ.

Я дуже хотів би, щоб Олексій Резніков показав важливі зміни у Збройних силах, яких чекають не тільки армія, а й сім’ї наших шановних військових. Зокрема, це реформування умов життя та умов роботи нашої армії, — заявив глава держави.

Водночас Резніков наголосив, що Міноборони — це цивільне відомство, що покликане формувати політику в оборонній сфері і забезпечувати демократичний цивільний контроль.