Резников не хотел идти в Минобороны - Арахамия

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Алексей Резников, экс-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий, 4 ноября возглавил Министерство обороны Украины. В то же время глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сегодня рассказал, какие аргументы использовала политсила президента «Слуга народа», чтобы убедить Резникова перейти в оборонное ведомство.

Много аргументов. Ну, он не хотел (идти на должность главы Минобороны — ред.). Действительно. Но, вы видите, нужно немного времени, немного разговоров и потом все работает. Мы говорили Резникову: «Никто, кроме тебя» — девиз десантников, «надо идти». У него есть преимущества. Он хороший менеджер, хороший дипломат. Сегодня он собрал много голосов (в Раде 273 нардепа поддержали кандидатуру Резникова — ред.), — заявил лидер монобольшинства в четверг во время брифинга для СМИ в Верховной Раде.

Впоследствии пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что президент Владимир Зеленский представил нового министра личному составу Минобороны и Генеральному штабу ВСУ.

Я бы очень хотел, чтобы Алексей Резников показал важные изменения в Вооруженных силах, которых ждет не только армия, но и семьи наших уважаемых военных. В частности, это реформирование условий жизни и условий работы нашей армии, — заявил глава государства.

В то же время Резников подчеркнул, что Минобороны — это гражданское ведомство, призванное формировать политику в оборонной сфере и обеспечивать демократический гражданский контроль.