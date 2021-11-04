Минобороны получило нового главу — что пообещал Резников армии

https://racurs.ua/n162576-minoborony-poluchilo-novogo-glavu-chto-poobeschal-reznikov-armii.html

Ракурс

Алексей Резников стал новым министром обороны Украины. Так решил нардепы 4 ноября.

За назначение Резникова проголосовали 273 нардепа.

Ранее Резников был вице-премьер-министром — министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (с 4 марта 2020 года).

Также он является членом СНБО с 19 марта 2020 года и первым заместителем председателя делегации для участия в трехсторонней контактной группе.

Резников подал в отставку по собственному желанию 1 ноября. Его место в Кабмине может занять нардеп-слуга Ирина Верещук.

Резников перед своей отставкой с поста министра по реинтеграции временно оккупированных территорий рассказал, как Украине следует завершать войну с Россией.

Мой главный вывод за время работы в должности таков: Украине придется найти свой рецепт разрешения конфликта и реинтеграции людей и территорий, которые сейчас временно оккупированы Российской Федерацией. Мы не сможем перенять ни одну из известных моделей урегулирования. Только общие принципы и отдельные элементы. Мы должны создать и защитить свое видение. Если хотим, чтобы урегулирование произошло в интересах Украины, — сообщил Резников.

В Верховной Раде новый министр сегодня упомянул в выступлении, что армия пользуется самым большим доверием населения. Он, однако, считает, что общество не в достаточной степени поддерживает армию — и финансово, и статусно.

В Украине не сформировано целостное видение о программе обороны страны — отсутствуют надлежащие нормативные акты, — заявил Резников с трибуны Рады.

Он пообещал улучшать имидж и статус армии в обществе, поскольку «призывники или контрактники часто чувствуют внимание к себе только когда их призывают или подписывают соглашение».

Резников также пообещал приделять должное внимание ракетной программе Украины и строительству боевых кораблей.

После представления на должность министра Резников объявил, что уйдет из ТКГ.