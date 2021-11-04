Міноборони отримало нового очільника - що пообіцяв Резніков армії

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Олексій Резніков став новим міністром оборони України. Так вирішили нардепи 4 листопада.

За призначення Резнікова проголосували 273 нардепи. Він склав присягу міністра у парламенті.

Раніше Резніков був віце-прем'єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (з 4 березня 2020 року).

Також він є членом РНБО з 19 березня 2020 року і першим заступником голови делегації для участі у тристоронній контактній групі.

Резніков подав у відставку за власним бажанням 1 листопада. Його місце в Кабміні тоді може зайняти нардеп-«слуга» Ірина Верещук.

Резніков перед своєю відставкою з посади міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій розповів, як Україні слід завершувати війну з Росією.

Мій головний висновок за час роботи на посаді такий: Україні доведеться знайти свій рецепт розв’язання конфлікту і реінтеграції людей та територій, які зараз тимчасово окуповані Російською Федерацією. Ми не зможемо запозичити жодну з відомих моделей врегулювання. Тільки загальні принципи та окремі елементи. Ми повинні створити і захистити своє бачення. Якщо хочемо, щоб врегулювання відбулося в інтересах України, — повідомив Резніков.

У Верховній Раді новий міністр сьогодні згадав у виступі, що армія користується найбільшою довірою населення. Він, утім, вважає, що суспільство не в достатній мірі підтримує армію — і фінансово, і статусно.

В Україні не сформовано цілісну візію про програму оборони країни — відсутні належні нормативні акти, — заявив Резніков з трибуни Ради.

Він пообіцяв поліпшувати імідж та статус армії в суспільстві, оскільки «призовники чи контрактники часто відчувають увагу до себе тільки, коли їх призивають чи підписують угоду».

Резніков також пообіцяв увагу до ракетної програми України і будівництва бойових кораблів.

Після представлення на посаду міністра Резніков оголосив, що піде з ТКГ.