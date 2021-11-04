Ракурсhttps://racurs.ua/
Міноборони отримало нового очільника - що пообіцяв Резніков армії
Міноборони отримало нового очільника — що пообіцяв Резніков арміїhttps://racurs.ua/ua/n162576-minoborony-otrymalo-novogo-ochilnyka-scho-poobicyav-reznikov-armiyi.htmlРакурс
Олексій Резніков став новим міністром оборони України. Так вирішили нардепи 4 листопада.
За призначення Резнікова проголосували 273 нардепи. Він склав присягу міністра у парламенті.
Раніше Резніков був віце-прем'єр-міністром — міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (з 4 березня 2020 року).
Також він є членом РНБО з 19 березня 2020 року і першим заступником голови делегації для участі у тристоронній контактній групі.
Резніков подав у відставку за власним бажанням 1 листопада. Його місце в Кабміні тоді може зайняти нардеп-«слуга» Ірина Верещук.
Резніков перед своєю відставкою з посади міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій розповів, як Україні слід завершувати війну з Росією.
Мій головний висновок за час роботи на посаді такий: Україні доведеться знайти свій рецепт розв’язання конфлікту і реінтеграції людей та територій, які зараз тимчасово окуповані Російською Федерацією. Ми не зможемо запозичити жодну з відомих моделей врегулювання. Тільки загальні принципи та окремі елементи. Ми повинні створити і захистити своє бачення. Якщо хочемо, щоб врегулювання відбулося в інтересах України, — повідомив Резніков.
У Верховній Раді новий міністр сьогодні згадав у виступі, що армія користується найбільшою довірою населення. Він, утім, вважає, що суспільство не в достатній мірі підтримує армію — і фінансово, і статусно.
В Україні не сформовано цілісну візію про програму оборони країни — відсутні належні нормативні акти, — заявив Резніков з трибуни Ради.
Він пообіцяв поліпшувати імідж та статус армії в суспільстві, оскільки «призовники чи контрактники часто відчувають увагу до себе тільки, коли їх призивають чи підписують угоду».
Резніков також пообіцяв увагу до ракетної програми України і будівництва бойових кораблів.
Після представлення на посаду міністра Резніков оголосив, що піде з ТКГ.
.