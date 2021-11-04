Рекордный клад золотых монет нашли в Британии

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Ракурс

Рекордное количество золотых монет обнаружил археолог-любитель в британском Норфолке. Самое большой в истории англосаксов клад насчитывает 131 золотую монету, датированную началом VII века.

Большинство монет обнаружил любитель с помощью металлоискателя в поле в Норфолке. Владелец земли, на которой было найдено золото, решил не раскрывать своего имени, поэтому происхождение монет описывается как «Западный Норфолк», пишет Daily Mail.

Еще 10 монет нашел другой археолог-любитель и полицейский Дэвид Кокл, не сообщивший о своем открытии и попытавшийся продать клад за 15 тыс. фунтов стерлингов. Впоследствии 54-летний мужчина был приговорен к 16 месяцам заключения. К сожалению, две монеты, которые он раскопал, найти не удалось, поскольку они уже были проданы.

Монеты лежали в четырех емкостях. Большинство из них чеканились в королевстве Меровингов (территория современной Франции), но есть византийские монеты. Также есть и ранее неизвестные исследователям экземпляры и монеты, сведения о которых сохранились лишь в книге XVII века. Среди сокровищ также обнаружен золотой слиток, штампованный кулон и два куска золота.

Специалист по нумизматике Адриан Марсден из Службы исторической окружающей среды Норфолка отметил, что все монеты чеканились на континенте, «поскольку тогда у нас не было собственных золотых монет». По словам исследователей, эти артефакты оценивались по весу, а не по номиналу.

Напомним, предыдущий крупнейший клад англосаксонских монет (101 монета) был найден в 1828 году в Крондейле в Хэмпшире.

Источник: Daily Mail