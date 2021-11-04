Новые отставки в Кабмине анонсировала «Слуга народа» - уйдут еще двое

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Новые отставки в Кабмине Дениса Шмыгаля анонсировал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, вскоре монобольшинство может заменить еще двух министров.

Об этом Арахамия рассказал 4 ноября на брифинге для СМИ в кулуарах Верховной Рады.

Две (отставки — ред.), — отметил парламентарий, отвечая на вопрос, планируются ли другие кадровые ротации в Кабмине.

Вместе с тем глава монобольшинства отказался называть фамилии чиновников, которым власть сейчас ищет замену.

Вы же знаете хорошую традицию, что я вам не скажу (о ком именно идет речь — ред.) до последнего момента, — заявил депутат.

На уточняющий вопрос, когда парламент может принять новые кадровые решения, Арахамия ответил:

Через полгода.

Напомним, Верховная Рада 4 ноября назначила вице-премьером и министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук. Также Алексей Резников получил должность главы Минобороны, Павел Рябикин — главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, а Юлия Свириденко возглавила Министерство экономики Украины.

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